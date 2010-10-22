Требуется дизайнер для работы над книгой.

В книжное издательство требуется на постоянную работу дизайнер. Основные обязанности: - разработка дизайна внешнего оформления книг; - разработка дизайна макетов, коллажирование; - при необходимости создание дополнительных графических элементов; - работа с художниками. Требования: - знание ПК на уровне продвинутого пользователя (РС, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер с отличным знанием программ для работы над книгой.
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Работа дистанционная. Работы много.
Свои резюме и контактные данные (включая телефон со всеми кодами) высылать по адресу: [email protected]
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