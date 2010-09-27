Требуется художник для участия в создании игры

Друзья, срочно требуется редкий вид художника - «художник-дизайнер», одинаково успешно пользующийся планшетом, головой, необходимыми программами и временем.

Для визуализации игры нужен позитивный художник, профессионал, обладающий собственным стилем и опытом участия в создании компьютерных игр, готовый к активному участию в разработке, заинтересованный в воплощении нового продукта и при этом умеющий уложиться в жесткие временные рамки.

Условия хорошие, зарплата адекватная, задача неординарная, сроки проекта ограниченные (но за ним в очереди стоят следующие), все это обсуждается с кандидатом, портфолио которого утолит нашу жажду прекрасного.

Офис находится в Зеленограде, работа предстоит неудаленная.

Фильтр: любителям фэнтези и темных сил просьба не беспокоиться, нам необходим светлый, душевный профессиональный иллюстратор с навыками и опытом дизайнера.