Требуется художник-дизайнер (иллюстратор). Задача - отрисовывать иллюстрации для веб-проекта (часть дизайна сайта), отрисовывать интерфейс флеш-игр.

Не имеет значения техника оцифровки рисунка - бумага-сканер-фотошоп или планшет-фотошоп, главное - чтобы рисунки получались качественными.

Работа удаленная, но обязательно проживание в Киеве - нужно в среднем раз в две недели появляться на нашем офисе для получения брифинга. Оплата договорная.

Формат приема резюме:

1) приложите документ с краткой информацией о себе, опытом работы, контактным телефоном

2) приложите ссылку на сайт-портфолио или архив с тремя-пятью наилучшими, по вашему мнению, работами.

Контактное лицо: Сергей

E-Mail: [email protected]

Телефон: +380937069072