Cтудия рассмотрит портфолио художников-витражистов, (Техника Тиффани) для удаленной работы над эскизами, идеями. Письма шлите по адресу [email protected] (с пометкой "Вакансия") Дамы и Господа! Рассмотрим портфолио ТОЛЬКО художников-витражистов!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется художник-дизайнер (иллюстратор). Задача - отрисовывать иллюстрации для веб-проекта (часть дизайна сайта), отрисовывать интерфейс флеш-игр.
Не имеет значения техника оцифровки рисунка - бумага-сканер-фотошоп или планшет-фотошоп, главное - чтобы рисунки получались качественными.
Работа удаленная, но обязательно проживание в Киеве - нужно в среднем раз в две недели появляться на нашем офисе для получения брифинга. Оплата договорная.
Формат приема резюме:
1) приложите документ с краткой информацией о себе, опытом работы, контактным телефоном
2) приложите ссылку на сайт-портфолио или архив с тремя-пятью наилучшими, по вашему мнению, работами.
Контактное лицо: Сергей
E-Mail: [email protected]
Телефон: +380937069072
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