Художники онлайн

$300
Иллюстрации и РисункиЗакрыт34 заявки782 просмотра
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Ищем художников на удаленную работу через интернет, умеющих рисовать от руки и знакомых с анатомией человека. Это может быть как основной работой, так и дополнительной. Работа сдельная от $300 в месяц. Хорошо если имеется графический планшет, знание Photoshop или Painter.

За более подробной информацией пожалуйста пишите на [email protected]

13 лет назад
search4artist
Кеслер 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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