Художники онлайн

Ищем художников на удаленную работу через интернет, умеющих рисовать от руки и знакомых с анатомией человека. Это может быть как основной работой, так и дополнительной. Работа сдельная от $300 в месяц. Хорошо если имеется графический планшет, знание Photoshop или Painter.

За более подробной информацией пожалуйста пишите на [email protected]