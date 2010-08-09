Художники онлайн

Детские журналы приглашают к сотрудничеству художников. Надо рисовать разукрашки. Сотрудничество постоянное. Ежемесячно надо оформлять в черно белом варианте 17 страниц А-5 или ...
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Ищем художников на удаленную работу через интернет, умеющих рисовать от руки и знакомых с анатомией человека. Это может быть как основной работой, так и дополнительной. Работа сдельная от $300 в месяц. Хорошо если имеется графический планшет, знание Photoshop или Painter.
За более подробной информацией пожалуйста пишите на [email protected]
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