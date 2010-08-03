Иллюстратор на короткометражный анимационный фильм

Молодая анимационная студия ищет художника (иллюстратора) для разработки художественной части :)анимационного короткометражного фильма совместно с режиссером-постановщиком, сценаристом.

Обязательного и ответственного.

Стиль мультфильма: "Fallout", "5 см. в секунду", "Трио из Бельвилля".

Большая просьба не обращаться без хорошего портфолио.

Отдается предпочтение иллюстраторам, концептщикам, дизайнерам, с опыторм работы в создании персонажей, а так же, интерьера.

В течение дня должна быть связь.

Проживание: Москва.

Работа свободный график, фраланс, НО

встреча и разработка, утверждение концептов - в офисе. (м) Арбатская.

Проект находится в стадии предоставления презентации инвестору. Инвестор есть.

задачи для художника-иллюстратора:

- разработка персонажей

- раскадровка фильма

- разработка интерьера

Если предложение не интересно, большая просьба проходить мимо!

писать на почту: [email protected]

с темой письма: "иллюстратор"