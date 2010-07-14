Ищем художника

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок574 просмотра
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Меня зовут Марина Гребенюк, я – редактор-составитель издательства детской литературы "Азбукварик".

В данное время ищу художника для отрисовки нового проекта. книжка про удивительных животных. С движущимися деталями.

В прикрепленном файле – образец разворота этой книжки.

Если у Вас есть желание и возможность поработать над данным проектом, буду рада сотрудничеству!

Немного о деньгах:

цена за 1 разворот книги (22см * 56см) – от 4000 российских рублей.

количество разворотов в книге – 5.

Оплата услуг – по договору подряда. возможна предоплата.

Рисовать нужно в слоях.

Если мое предложение вас заинтересовало, в качестве образца Вашей работы попробуйте отрисовать страницу-образец. Можно без цвета (раскрасить нужно маленький кусочек, для образца).

Заранее спасибо!

С уважением,

Марина Гребенюк

13 лет назад
Ma-Rina
Марина 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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