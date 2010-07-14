Ищем художника

Детские журналы приглашают к сотрудничеству художников. Надо рисовать разукрашки. Сотрудничество постоянное. Ежемесячно надо оформлять в черно белом варианте 17 страниц А-5 или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня зовут Марина Гребенюк, я – редактор-составитель издательства детской литературы "Азбукварик".
В данное время ищу художника для отрисовки нового проекта. книжка про удивительных животных. С движущимися деталями.
В прикрепленном файле – образец разворота этой книжки.
Если у Вас есть желание и возможность поработать над данным проектом, буду рада сотрудничеству!
Немного о деньгах:
цена за 1 разворот книги (22см * 56см) – от 4000 российских рублей.
количество разворотов в книге – 5.
Оплата услуг – по договору подряда. возможна предоплата.
Рисовать нужно в слоях.
Если мое предложение вас заинтересовало, в качестве образца Вашей работы попробуйте отрисовать страницу-образец. Можно без цвета (раскрасить нужно маленький кусочек, для образца).
Заранее спасибо!
С уважением,
Марина Гребенюк
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Компании Orange Graphics требуются Flash художники/аниматоры для работы над игровым проектом подобным http://apps.facebook.com/zoo-paradise Графика частично есть (часть надо переделать чтобы выглядело лучше, часть - нарисовать заново). Работа над графикой будет включать в себя: объекты фона (вольеры, ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется художник-иллюстратор. Рисование сцен и персонажей онлайн игры. График свободный, удаленно. Подробности: [email protected]Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для работы в области создания 2D казуальных игр требуется художник, умеющий рисовать на планшете. Объем работы большой. Оплата по договоренности.Иллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Основное требование владение Photoshop,Coreldraw опыт не менее 2х лет и частое нахождение онлайн в аське( оптимально с утра до вечера по мск).Основная работа редактирование графическхи озображений (изменение текста на картинках ).оплата договорная по вебмани.Иллюстрации и Рисунки39 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1800
Доброго времени суток! На игровой проект для социальной сети нужен отличный 2д художник. Нужно будет придумывать и рисовать концепт арты обьектов под моделинг. Стилистика в стиле прикреплена в аттаче ( один из обьектов - ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт14 лет назад
Фотостудия ищет для долгосрочного сотрудничества художника-шаржиста. Нужно будет рисовать шаржи по фото, работа удалённая, место проживания не имеет значения. Предложения прошу высылать на [email protected]Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Обязанности: Создание эскизов, отрисовка персонажей, бэков и т.д. Требования: Художественное образование (будет плюсом) Рисунок "от руки" в разных стилях (будет плюсом) Опыт работы в области создания иллюстраций Наличие портфолио Отличное знание Illustrator, Photoshop Условия: Оформление по ТК РФ Зарплата от 25 т.р. (возможно значительно выше) Работа ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1700
Ведущая брендинговая компания приглашает на работу дизайнера-иллюстратора с возможностью карьерного роста. Специализация: иллюстрация как часть имиджевого пространства бренда: логотип, упаковка, среда, рекламные коммуникации. Требования к кандидату: - Идеальное знание программ: ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются специалисты в области 2d-графики для проекта "Наутилус" Сайт проекта: http://cpt-nemo.ru/ Требование к кандидату - Наличие портфолио Владение следующими навыками (допустимы один или несколько пунктов): Твердые навыки прикладной (ручной) графики. - Карандаш, тушь, шариковая(гелевая) ручка, цветные карандаши. - Грамотное ...Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт14 лет назад