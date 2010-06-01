Ищем шаржиста для сотрудничества!

Уровень – от http://xmages.net/upload/73ada041.jpg и выше. Специалист нужен на долгий срок. Оплата по проектно. На данный момент 3 проекта, которые надо оформлять. Бюджеты обсуждаемы. Для первого проекта – срок до 16 мая. P.s.: предупреждаю сразу, ...