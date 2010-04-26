Художники - иллюстраторы

Требуется специалист со знанием фотошопа и иллюстратора, для частых небольших заказов, полиграфия, визитки, презентации и прочее. Основные материалы рекламные у нас есть , необходимо изменять дизайн по образцам и делать новые макеты. Например визитка есть, новый ...