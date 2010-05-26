Требуется дизайнер-иллюстратор

Ведущая брендинговая компания приглашает на работу дизайнера-иллюстратора с возможностью карьерного роста.

Специализация: иллюстрация как часть имиджевого пространства бренда: логотип, упаковка, среда, рекламные коммуникации.

Требования к кандидату:

- Идеальное знание программ: AI, APh, AInDes, идеальное владение планшетом.

- Успешный опыт работы в области создания иллюстраций в различном стиле и графического дизайна коммерческих проектов. Рисунок от руки и акварель на высоком уровне – обязательно!

- Высокая результативность, способность эффективно и качественно осуществлять работу над проектом от момента брифинга до подготовки презентации.

- Отсутствие аллергии на кошку, которая живет в офисе и ходит там, где ей хочется.

Дополнительные требования: оптимизм, чувство вкуса и гармонии, постоянное стремление к совершенству, стрессоустойчивость, умение решать задачи самостоятельно и в команде творческих специалистов.

В случае если Ваш профессиональный уровень и потенциал сопоставим с работами, представленными в портфолио нашей компании, отправьте краткое резюме с указанием последних мест работы, а также реализованными проектами по интересующим нас направлениям на адрес: [email protected]