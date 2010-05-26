Требуется дизайнер-иллюстратор

Требуются специалисты в области 2d-графики для проекта "Наутилус" Сайт проекта: http://cpt-nemo.ru/ Требование к кандидату - Наличие портфолио Владение следующими навыками (допустимы один или несколько пунктов): Твердые навыки прикладной (ручной) графики. - Карандаш, тушь, шариковая(гелевая) ручка, цветные карандаши. - Грамотное ...
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Ведущая брендинговая компания приглашает на работу дизайнера-иллюстратора с возможностью карьерного роста.
Специализация: иллюстрация как часть имиджевого пространства бренда: логотип, упаковка, среда, рекламные коммуникации.
Требования к кандидату:
- Идеальное знание программ: AI, APh, AInDes, идеальное владение планшетом.
- Успешный опыт работы в области создания иллюстраций в различном стиле и графического дизайна коммерческих проектов. Рисунок от руки и акварель на высоком уровне – обязательно!
- Высокая результативность, способность эффективно и качественно осуществлять работу над проектом от момента брифинга до подготовки презентации.
- Отсутствие аллергии на кошку, которая живет в офисе и ходит там, где ей хочется.
Дополнительные требования: оптимизм, чувство вкуса и гармонии, постоянное стремление к совершенству, стрессоустойчивость, умение решать задачи самостоятельно и в команде творческих специалистов.
В случае если Ваш профессиональный уровень и потенциал сопоставим с работами, представленными в портфолио нашей компании, отправьте краткое резюме с указанием последних мест работы, а также реализованными проектами по интересующим нас направлениям на адрес: [email protected]
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