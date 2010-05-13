Художник 2d - проект "Наутилус"

Требования: • владение пакетами 2D графики (Adobe Photoshop – обязательно) • умение работать с планшетом • художественный вкус, креативность • Опыт работы от года (в геймдеве) Приветствуется: - художественное образование (огромный плюс!) знание пакета 3DS MaX - высокая скорость выполнения задачи ПРИМЕРЫ РАБОТ ...
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Требуются специалисты в области 2d-графики для проекта "Наутилус"
Сайт проекта:
Требование к кандидату
- Наличие портфолио
Владение следующими навыками (допустимы один или несколько пунктов):
Твердые навыки прикладной (ручной) графики.
- Карандаш, тушь, шариковая(гелевая) ручка, цветные карандаши.
- Грамотное построение перспективы, корректное отображение свойств материалов
(владение указанными навыками будет преимуществом).
- Уверенные навыки работы в графических редакторах, аналогичных Adobe Photoshop.
(выполнение эскизов и редактирование текстур)
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