Художник 2d - проект "Наутилус"

Иллюстрации и РисункиЗакрыт26 заявок690 просмотров
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Требуются специалисты в области 2d-графики для проекта "Наутилус"

Сайт проекта:

http://cpt-nemo.ru/

Требование к кандидату

- Наличие портфолио

Владение следующими навыками (допустимы один или несколько пунктов):

Твердые навыки прикладной (ручной) графики.

- Карандаш, тушь, шариковая(гелевая) ручка, цветные карандаши.

- Грамотное построение перспективы, корректное отображение свойств материалов

(владение указанными навыками будет преимуществом).

- Уверенные навыки работы в графических редакторах, аналогичных Adobe Photoshop.

(выполнение эскизов и редактирование текстур)

14 лет назад
george-swift
Юрий 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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