Художник - иллюстратор

Обязанности:

Создание эскизов, отрисовка персонажей, бэков и т.д.

Требования:

Художественное образование (будет плюсом)

Рисунок "от руки" в разных стилях (будет плюсом)

Опыт работы в области создания иллюстраций

Наличие портфолио

Отличное знание Illustrator, Photoshop

Условия:

Оформление по ТК РФ

Зарплата от 25 т.р. (возможно значительно выше)

Работа в Иваново (центр)

Возможна частичная занятость

Резюме и все вопросы на: patrikeev.st[at]gmail.com

P.S.: Пишите! Даже если вы не супер-гуру графического дизайна, но можете создавать арты среднего качества + готовы к обучению и профессиональному росту.