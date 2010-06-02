Срочно нужен хороший 2D художник

Доброго времени суток! На игровой проект для социальной сети нужен отличный 2д художник. Нужно будет придумывать и рисовать концепт арты обьектов под моделинг. Стилистика в стиле прикреплена в аттаче ( один из обьектов - комната смеха ). От вас нужно будет сделать тестовое задание чтобы я был увереный у вашем творчестве. Приблизительный бюджет - 1800 $

Уважаемые художники если вы не в силах придумать и нарисовать в таком стиле обьект или же у вас время не хватает приблизительно 2-3 таких концепта в день делать - просьба не писать.

Пишите здесь или мне на

ICQ: 258719879

Skype: crazy_pain

e-mail: [email protected]

Желательно с Украины ( Киев )