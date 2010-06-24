Illustrator/Flash художники

Компании Orange Graphics требуются Flash художники/аниматоры для работы над игровым проектом подобным http://apps.facebook.com/zoo-paradise

Графика частично есть (часть надо переделать чтобы выглядело лучше, часть - нарисовать заново). Работа над графикой будет включать в себя: объекты фона (вольеры, дорожки, декор итд), животные с анимациями, дизайн интерфейса, спецэффекты.

Опыт подобной работы обязателен, очень желательно - проживание в Киеве, однако в некоторых случаях рассматриваем варианты удаленного сотрудничества.

Оплата - сдельная, за выполненную работу.

Ждем Ваши резюме и примеры работ (обязательно!) на [email protected]

Тема письма: Flash художник

В примерах работ желательно иметь не только статические объекты/фоны, но и анимированные объекты, очень желательно - персонажи или спецэффекты.