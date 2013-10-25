Приглашаем художников рисовать разукрашки.

Требуется художник-иллюстратор. Рисование сцен и персонажей онлайн игры. График свободный, удаленно. Подробности: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Детские журналы приглашают к сотрудничеству художников.
Надо рисовать разукрашки. Сотрудничество постоянное.
Ежемесячно надо оформлять в черно белом варианте 17 страниц А-5 или А-4 формата разукрашек.
В журнале публикуются не просто разукрашки, а разукрашки с заданиями. Например соедени по точкам, закрась фрагменты.
Стоимость работ от 160 до 200 долларов за 17 страниц в зависимости от формата.
Просьба ссылка на портфолио
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