Приглашаем художников рисовать разукрашки.

Детские журналы приглашают к сотрудничеству художников.

Надо рисовать разукрашки. Сотрудничество постоянное.

Ежемесячно надо оформлять в черно белом варианте 17 страниц А-5 или А-4 формата разукрашек.

В журнале публикуются не просто разукрашки, а разукрашки с заданиями. Например соедени по точкам, закрась фрагменты.

Стоимость работ от 160 до 200 долларов за 17 страниц в зависимости от формата.

Просьба ссылка на портфолио