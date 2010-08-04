Нужен 2D художник иллюстратор для фентези игры

Ищеться профессиональный художник на пол ставки с вариантом перехода на полный рабочий день и оклад. Удаленно.

От вас потребуется:

- Наличие художественного образования

- Планшет и умение работать с фотошопом на продвинутом уровне

- Исполнительность

- Умение оценивать задачи, работать по графику и быть готовым к тесному сотруднечеству с креативным директором и другими членами команды.

- Наличие скайпа и микрофона обязательно

Работа будет заключаться в следущем

- создании концептов персонажей для последущего 3д моделирования,

- отрисовка текстур брони и оружия,

- отрисовка сцен битв,

- архитектуры

- портретов НПС

- а так же иконкок заклинаний и элементов интерфейса.

- создание иллюстраций и промоушен материалов для игры

Так же очень обязателен навык отрисовки текстур для персонажей и элементов одежды.

Вы должны иметь коммерческий опыт в гейм индустрии в подобной должности и быть знакомы с фентезийным сеттингом.

Ожидаемый уровень качества и стилистики который бы мы хотели увидеть от вас: www.conceptart.org

В случае заинтересованности буду ждать ваше резюме и ссылку на портфолио по емайлу с темой «2д дизайнер»: [email protected]

Спасибо