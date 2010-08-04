Детские журналы приглашают к сотрудничеству художников. Надо рисовать разукрашки. Сотрудничество постоянное. Ежемесячно надо оформлять в черно белом варианте 17 страниц А-5 или ...
Нужен 2D художник иллюстратор для фентези игры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищеться профессиональный художник на пол ставки с вариантом перехода на полный рабочий день и оклад. Удаленно.
От вас потребуется:
- Наличие художественного образования
- Планшет и умение работать с фотошопом на продвинутом уровне
- Исполнительность
- Умение оценивать задачи, работать по графику и быть готовым к тесному сотруднечеству с креативным директором и другими членами команды.
- Наличие скайпа и микрофона обязательно
Работа будет заключаться в следущем
- создании концептов персонажей для последущего 3д моделирования,
- отрисовка текстур брони и оружия,
- отрисовка сцен битв,
- архитектуры
- портретов НПС
- а так же иконкок заклинаний и элементов интерфейса.
- создание иллюстраций и промоушен материалов для игры
Так же очень обязателен навык отрисовки текстур для персонажей и элементов одежды.
Вы должны иметь коммерческий опыт в гейм индустрии в подобной должности и быть знакомы с фентезийным сеттингом.
Ожидаемый уровень качества и стилистики который бы мы хотели увидеть от вас: www.conceptart.org
В случае заинтересованности буду ждать ваше резюме и ссылку на портфолио по емайлу с темой «2д дизайнер»: [email protected]
Спасибо
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