Художник-витражист

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки457 просмотров
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Cтудия рассмотрит портфолио художников-витражистов, (Техника Тиффани) для удаленной работы над эскизами, идеями.

Письма шлите по адресу [email protected] (с пометкой "Вакансия")

Дамы и Господа!

Рассмотрим портфолио ТОЛЬКО художников-витражистов!!!

13 лет назад
zq
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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