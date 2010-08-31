Издательский проект "Смешарики" (креативная группа "Умная Маша") ищет талантливых и профессиональных художников!

Требования к кандидату:

Возраст: до 30 лет.

Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно).

Опытный пользователь ПК. Свободное владение Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, умение работать с графическим планшетом. Приветствуется знание других графических программ.

Опыт работы – от 1 года.

Обязанности:

Создание иллюстраций для книг, журналов, раскрасок со Смешариками.

Условия работы:

постоянная работа в офисе, 5/2,

тип работы – сдельная, трудоустройство – официальное,

премии 3 раза в год,

работа в творческом молодом коллективе,

карьерный и финансовый рост,

испытательный срок – 1-3 месяца,

з. п.: на испытательный срок – 15 000 руб., после испытательного срока - от 18 000 руб.

Вы: креативны, ответственны, обладаете хорошим чувством юмора и позитивным взглядом на мир.

Мы: надёжны, перспективны, делаем книжки про Смешариков и любим нашу работу.

Присылайте Ваше портфолио и рассказ о себе в свободной форме по адресу [email protected]. В теме письма указывайте: ХУДОЖНИК

Портфолио должно содержать в том числе и работы, созданные в графических редакторах.