Cтудия рассмотрит портфолио художников-витражистов, (Техника Тиффани) для удаленной работы над эскизами, идеями. Письма шлите по адресу [email protected] (с пометкой "Вакансия") Дамы и Господа! Рассмотрим портфолио ТОЛЬКО художников-витражистов!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Издательский проект "Смешарики" (креативная группа "Умная Маша") ищет талантливых и профессиональных художников!
Требования к кандидату:
Возраст: до 30 лет.
Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно).
Опытный пользователь ПК. Свободное владение Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, умение работать с графическим планшетом. Приветствуется знание других графических программ.
Опыт работы – от 1 года.
Обязанности:
Создание иллюстраций для книг, журналов, раскрасок со Смешариками.
Условия работы:
постоянная работа в офисе, 5/2,
тип работы – сдельная, трудоустройство – официальное,
премии 3 раза в год,
работа в творческом молодом коллективе,
карьерный и финансовый рост,
испытательный срок – 1-3 месяца,
з. п.: на испытательный срок – 15 000 руб., после испытательного срока - от 18 000 руб.
Вы: креативны, ответственны, обладаете хорошим чувством юмора и позитивным взглядом на мир.
Мы: надёжны, перспективны, делаем книжки про Смешариков и любим нашу работу.
Присылайте Ваше портфолио и рассказ о себе в свободной форме по адресу [email protected]. В теме письма указывайте: ХУДОЖНИК
Портфолио должно содержать в том числе и работы, созданные в графических редакторах.
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