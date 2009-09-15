snellman

Екатерина Сысоева snellman

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Художник-аниматор

    Студия компьютерной анимации «Петербург» (проект СМЕШАРИКИ и другие уникальные проекты в области анимации) объявляет набор на курсы ХУДОЖНИКОВ-АНИМАТОРОВ. Требования к кандидату: Возраст до 30 лет. Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно). Желательно знание Flash Условия: Срок ...

    Flash
    Анимациянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сборщик сцен + моделлер

    В студию компьютерной анимации «Петербург», требуется 3D художник(моделер) + сборщик локаций и сцен в Maya. Работа в офисе г. Санкт Петербург, на постоянной основе. Требования: 1. Хорошее знание Maya. 2. Умение быстро и качественно ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер

    Лицензионное агентство «Мармелад-Медиа» Российского медиа-холдинга, реализующего уникальные проекты в области анимации (в том числе проект «Смешарики»), компьютерных игр, издательства и ТНП объявляет о вакансии дизайнера в дизайн-студию Требования: * Мужчина/женщина 24-32 лет. ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-иллюстратор

    Требования к кандидату: - Возраст от 20 лет - Опытный пользователь ПК - Необходимые навыки работы в графических средах: Flash, Photoshop обязательно, Illustrator, CorelDraw желательно - Желательно умение пользоваться графическим планшетом - Опыт создания рекламных баннеров в Интернете (Flash) - Опят ...

    FlashCorelDRAWIllustratorPhotoshop
    Анимациянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-аниматор

    Требования к кандидату: - Возраст от 20 лет - Опытный пользователь ПК - Необходимые навыки работы в графических средах: Flash обязательно, Illustrator, CorelDraw желательно - Желательно умение пользоваться графическим планшетом - Опыт создания рекламных баннеров ...

    FlashCorelDRAWIllustrator
    Анимациянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Художник

    Издательский проект "Смешарики" (креативная группа "Умная Маша") ищет талантливых и профессиональных художников! Требования к кандидату: Возраст: до 30 лет. Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно). Опытный пользователь ПК. Свободное владение Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, ...

    IllustratorPhotoshop
    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить 2 формы

    Есть БД, необходимо добавить в нее 2 формы, с выводом в эксель. Жду предложений по срокам и цену.

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад