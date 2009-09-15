Студия компьютерной анимации «Петербург» (проект СМЕШАРИКИ и другие уникальные проекты в области анимации) объявляет набор на курсы ХУДОЖНИКОВ-АНИМАТОРОВ. Требования к кандидату: Возраст до 30 лет. Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно). Желательно знание Flash Условия: Срок ...
Екатерина Сысоева snellmansnellman
- Анимациянет заявокЗакрыт12 лет назад
В студию компьютерной анимации «Петербург», требуется 3D художник(моделер) + сборщик локаций и сцен в Maya. Работа в офисе г. Санкт Петербург, на постоянной основе. Требования: 1. Хорошее знание Maya. 2. Умение быстро и качественно ...Анимация4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Лицензионное агентство «Мармелад-Медиа» Российского медиа-холдинга, реализующего уникальные проекты в области анимации (в том числе проект «Смешарики»), компьютерных игр, издательства и ТНП объявляет о вакансии дизайнера в дизайн-студию Требования: * Мужчина/женщина 24-32 лет. ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт13 лет назад
Требования к кандидату: - Возраст от 20 лет - Опытный пользователь ПК - Необходимые навыки работы в графических средах: Flash, Photoshop обязательно, Illustrator, CorelDraw желательно - Желательно умение пользоваться графическим планшетом - Опыт создания рекламных баннеров в Интернете (Flash) - Опят ...Анимациянет заявокЗакрыт13 лет назад
Требования к кандидату: - Возраст от 20 лет - Опытный пользователь ПК - Необходимые навыки работы в графических средах: Flash обязательно, Illustrator, CorelDraw желательно - Желательно умение пользоваться графическим планшетом - Опыт создания рекламных баннеров ...Анимациянет заявокЗакрыт13 лет назад
Издательский проект "Смешарики" (креативная группа "Умная Маша") ищет талантливых и профессиональных художников! Требования к кандидату: Возраст: до 30 лет. Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно). Опытный пользователь ПК. Свободное владение Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть БД, необходимо добавить в нее 2 формы, с выводом в эксель. Жду предложений по срокам и цену.Базы данных1 исполнительЗакрыт14 лет назад