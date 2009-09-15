Студия компьютерной анимации «Петербург» (проект СМЕШАРИКИ и другие уникальные проекты в области анимации) объявляет набор на курсы ХУДОЖНИКОВ-АНИМАТОРОВ. Требования к кандидату: Возраст до 30 лет. Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно). Желательно знание Flash Условия: Срок ...