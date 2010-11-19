Лицензионное агентство «Мармелад-Медиа» Российского медиа-холдинга, реализующего уникальные проекты в области анимации (в том числе проект «Смешарики»), компьютерных игр, издательства и ТНП объявляет о вакансии дизайнера в дизайн-студию

Требования:

* Мужчина/женщина 24-32 лет.

* Высшее образование (желательно профильное дизайн/графика), художественная школа обязательно.

* Знание основ полиграфического дизайна.

* Понимание основ композиции, графического и коммуникативного дизайна.

* Знание, применяемых в работе материалов и их свойств.

* Знание техники рисунка и живописи.

* Понимание принципов дизайна упаковки и формирование визуальной концепции исходя из: товарной группы, ценового сегмента продукта, конкурентной среды.

* Умение самостоятельно принимать решения по оформлению исходя из целей и задач дизайн-продукта, и способность аргументировать выбранное решение.

* Умение самостоятельно осуществлять подбор иллюстраций, в случае необходимости уметь сделать коллаж, монтаж и прочие иллюстративные работы

* Умение работать со шрифтами.

Обязательна ссылка на портфолио!

Должностные обязанности:

* Выполнение дизайнерских работ исходя из Технических Заданий от подразделений компании, по задачам руководителя отдела и арт-директора.

* Дизайн макетов для проектов, отчетов, презентаций, информационных и рекламных материалов (листовок, плакатов, буклетов, рекламных модулей в журналы, наружной рекламы, баннеров, сайтов).

* Эскизы и дизайн упаковки. Работы по оформлению (брендированию) продукции, руководствуясь фирменным стилем компании.

* Техническая вёрстка текста, оформление печатных изданий. Создание композиций с персонажами и элементами стиля.

* Разработка новых стилей оформления (style guide), логотипов, шрифтов.

* Авторский надзор за реализацией дизайнерских решений (печати).

Условия:

* Место работы ст. м. Петроградская.

* Большой и дружный коллектив.

* Испытательный срок до трёх месяцев.

* Заработная плата достойная! Определяется по результатам собеседования.

Резюме с портфолио присылать на [email protected]? в теме письма "ВАКАНСИЯ ДИЗАЙНЕР"