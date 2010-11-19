Требования: мужчина/женщина, опыт работы дизайнером по портьерам, образование высшее профильное (очное). Личные качества: организованность, аккуратность, ответственность. Обязанности: работа с клиентами, презентация, расширение клиентской базы, консультация по телефону, выезд к клиенту. Условия: 5-дневная рабочая неделя, оплата сотовой ...
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Лицензионное агентство «Мармелад-Медиа» Российского медиа-холдинга, реализующего уникальные проекты в области анимации (в том числе проект «Смешарики»), компьютерных игр, издательства и ТНП объявляет о вакансии дизайнера в дизайн-студию
Требования:
* Мужчина/женщина 24-32 лет.
* Высшее образование (желательно профильное дизайн/графика), художественная школа обязательно.
* Знание основ полиграфического дизайна.
* Понимание основ композиции, графического и коммуникативного дизайна.
* Знание, применяемых в работе материалов и их свойств.
* Знание техники рисунка и живописи.
* Понимание принципов дизайна упаковки и формирование визуальной концепции исходя из: товарной группы, ценового сегмента продукта, конкурентной среды.
* Умение самостоятельно принимать решения по оформлению исходя из целей и задач дизайн-продукта, и способность аргументировать выбранное решение.
* Умение самостоятельно осуществлять подбор иллюстраций, в случае необходимости уметь сделать коллаж, монтаж и прочие иллюстративные работы
* Умение работать со шрифтами.
Обязательна ссылка на портфолио!
Должностные обязанности:
* Выполнение дизайнерских работ исходя из Технических Заданий от подразделений компании, по задачам руководителя отдела и арт-директора.
* Дизайн макетов для проектов, отчетов, презентаций, информационных и рекламных материалов (листовок, плакатов, буклетов, рекламных модулей в журналы, наружной рекламы, баннеров, сайтов).
* Эскизы и дизайн упаковки. Работы по оформлению (брендированию) продукции, руководствуясь фирменным стилем компании.
* Техническая вёрстка текста, оформление печатных изданий. Создание композиций с персонажами и элементами стиля.
* Разработка новых стилей оформления (style guide), логотипов, шрифтов.
* Авторский надзор за реализацией дизайнерских решений (печати).
Условия:
* Место работы ст. м. Петроградская.
* Большой и дружный коллектив.
* Испытательный срок до трёх месяцев.
* Заработная плата достойная! Определяется по результатам собеседования.
Резюме с портфолио присылать на [email protected]? в теме письма "ВАКАНСИЯ ДИЗАЙНЕР"
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