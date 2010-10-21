Вимоги • вища художня освіта • володіння принципами графічного дизайну, шрифтів, знаків, POS- матеріалів, журналів, буклетів, календарів, основами поліграфічної технології • MAC OS, Windows Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, Adobe InDesign • досвід роботи від 2-ох ...
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Дизайнер для разработки упаковки и продукта. Группа товаров - бытовая электроника
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