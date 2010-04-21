Дизайнер полиграфической продукции

Для постоянного сотрудничества ищем нескольких дизайнеров полиграфической продукции, как правило в сфере HORECA для разработки дизайна разичных меню, наклеек, афиш, флаеров, беннеров итп.

Отбор будет осуществляться строго по портфолио и отзывам, людям без портфолио просьба не тратить время.

В личку и асю не стучите, мы сами свяжемся с понравившимися исполнителями.

Оплата достойная.

Ждем предложений)