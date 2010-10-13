Художники, иллюстраторы, дизайнеры и программисты

ТЗ готово, идеи есть, нужен дизайнер, который сможет воплотить идею. 1) указатели: надпись "Клава! Я люблю тебя!" далее ИНТЕРНЕТ-КАФЕ (желательно точечками, как логотип "цифрового", другим цветом) и в квадратных скобках адрес [адрес, телефон].и кусочек клавиатуры внизу. Клава, ...
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Совместное предприятие HeadHunter ищет молодых талантливых художников, иллюстраторов, дизайнеров и программистов, желающих заявить о себе миру. Красный диплом приветствуется.
Работа проектная. Команда будет набираться под конкретные работы. Если проект становится удачным и востребованым, пригласим на постоянную работу в офис. Ждём портфолио с фотографией, самыми удачными работами и пожеланиями оплаты вашего драгоценного рабочего времени.
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