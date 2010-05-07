Дизайнер-конструктор одежды

Для постоянного сотрудничества ищем нескольких дизайнеров полиграфической продукции, как правило в сфере HORECA для разработки дизайна разичных меню, наклеек, афиш, флаеров, беннеров итп. Отбор будет осуществляться строго по портфолио и отзывам, людям без портфолио просьба ...
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Производственному предприятию требуется молодой, энергичный Дизайнер-конструктор верхней одежды.
Обязанности: создание дизайна и конструирование модной молодежной одежды. Приветствуется творческий подход и идеи по созданию новых моделей и направлений.
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