Срочно нужен креативный дизайнер. только МОСКВА!

Ищем дизайнера домашней детской обуви из кожи (или на постоянной основе или для разработки сезонных проектов). Стиль как http://www.pololo.com/de/lauflernschuhe.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ готово, идеи есть, нужен дизайнер, который сможет воплотить идею.
1) указатели: надпись "Клава! Я люблю тебя!" далее ИНТЕРНЕТ-КАФЕ (желательно точечками, как логотип "цифрового", другим цветом) и в квадратных скобках адрес [адрес, телефон].и кусочек клавиатуры внизу.
Клава, имеется в виду, естественно компьютерная.
Свобода для творчества: надпись "Клава, я люблю тебя" может быть выполнена белым цветом на черном фоне (стилизация под надпись мелом) или любым другим цветом на любом другом фоне (стилизация надписи графити на заборе или стене). Мне видятся логичными два цветовых решения: надпись "Клава, я люблю тебя" белым цветом на черном фоне, "ИНТЕРНЕТ-КАФЕ" оранжевым и адрес тоже. либо же желтый фон, зеленым "ИНТЕРНЕТ-КАФЕ" и адрес и оранжевым надпись "Клава, я тебя люблю". Однако готова обсуждать и другие предложения.
Указателей будет три типа
- 5200*1200 + 4400*1200 (один, состоящий из двух)
- в метро 99,5*167
- штендер у входа 59*157
- пленка на лайтбокс 75*190
2) меню. 6 страниц формата А5+ обложка. текст меню, по бокам хулиганские надписи (уже придуманы).
3) пластиковые подставки на стол. их будет несколько видов. и они будут двусторонними. "нямка дня" с одной (блюдо дня и цена). с другой 5/6 остальных блюд.Клипарты Вам придется искать самим.
4) Постеры на стены(А3). заказчик настаивает на теме городов. Сошлись на такой истории: фотки берем из интернета и креативим с ними таким образом (если фотки платные, но хорошие - не вопрос, оплатим):
4.1.Стена плача (вокруг/рядом могут быть люди). на ней надпись "Я (значок сердечка) Онлайн-кафе" или "Клава, я люблю тебя"
4.2. Шао Линь. Нужна фотка монаха с колоритным лбом. на нем (на лбу) татуировка "и я (значок сердечка) онлайн-кафе"
4.3. любой город, желательно немецкий. на одежду каждому фотошопим надпись "и я (значок сердечка) онлайн-кафе" (на майки, скорее всего)
4.4. Нью Йорк. Светящаяся реклама на всех захваченных в кадре зданиях "и я (значок сердечка) онлайн-кафе"
4.5. Лос Анжелес. Открытие новой "звезды" на Аллее Звезд. на месте имени фотошопим "онлайн-кафе"
4.6. Египет/Турция/Сейшелы. надпись на песне ""и я (значок сердечка) онлайн-кафе"
в зоне отдыха скачиваем две фотографии - натюрморта
на одной фотошопим дым к сигарете " я (значок сердечка) онлайн-кафе"
на другой дым к чашке кофе "и я (значок сердечка) онлайн-кафе"
5).для мейлеров-промоутеров аналог визиток. с одной стороны в выбранной тематике "Клава, я люблю тебя" с другой Интернет-кафе & копицентр и перечисление услуг [быстрый интернет, ксерокопирование, ламинирование сканирование, печать документов]
6). на асфальт
Клава, я люблю тебя!
ИНТЕРНЕТ КАФЕ
[Тверская 13, Галерея Актер, 2 этаж]
ширина двух типов: 2 метра (у входа) и 1,5 - это по всей Тверской.
7)пластиковая подставка с перечислением услуг (ламинирование, ксерокопирование, сканирование и оплата интернета в час) а по бокам хулиганские надписи про интернет (тоже уже разработаны).
За все про все (готовые макеты) заказчик готов заплатить в районе 18 т.р.
Я Светлана Сергеева, креативный директор. Здесь бываю крайне редко. примеры работ похожей, а еще лучше быстро набросанный эскиз любого из указателей (необязательно) жду на [email protected]. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по существу, мой номер 89262452344
ответ на наиболее часто задаваемый вопрос: ДА! ТОЛЬКО ИЗ МОСКВЫ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬСЯ И ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР.
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