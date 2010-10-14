Дизайнер обуви

Любишь тачки? Рисуешь крутые картинки? Нам нужны такие люди*! * - мелким текстом: Нужны люди, которые любят автомобили и могут придумывать раскраски для них бесконечно. Опыт не обязателен, но желателен. Еще желательно, чтоб вы жили в городе Киеве ...