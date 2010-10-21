Дизайнер продукции

Крупному предприятию, которое занимается изготовлением и реализацией детских калясок на постоянную работу требуется художник-дизайнер. г. Киев, Голосеевский р-н Требования: отличное знание и владение графическими программами (растровое и векторное изображение) умение хорошо рисовать от руки; креативность но вместе с ...