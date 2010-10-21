Дизайнер продукции

Дизайн продукцииЗакрыт16 заявок317 просмотров
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Разработка дизайна портативной электроники: калькуляторы, МР-3, МР-4 плеера, электронные часы...

13 лет назад
inetreklama
Виктория 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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