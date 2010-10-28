inetreklama

Разработка дизайна портативной электроники: калькуляторы, МР-3, МР-4 плеера, электронные часы...
Дизайн продукции16 заявок
Закрыт
13 лет назад
Разработка дизайна портативной электроники: калькуляторы, МР-3, МР-4 плеера, электронные часы...
Необходимо размещение согласно тематике сайта на форумах, блогах, соц.сетях посты, не нарушающие размещения,содержащие гиперссылку на сайт. Так-же написание статей по тематике на различных сайтах. Интересует Россия, Украина, СНГ Не ссылки в ссылочных страницах! Сообщение должно состоять из 5-7 ...