inetreklama

Необходимо размещение согласно тематике сайта на форумах, блогах, соц.сетях посты, не нарушающие размещения,содержащие гиперссылку на сайт. Так-же написание статей по тематике на различных сайтах. Интересует Россия, Украина, СНГ Не ссылки в ссылочных страницах! Сообщение должно состоять из 5-7 ...