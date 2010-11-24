Сборщик сцен + моделлер

В студию компьютерной анимации «Петербург», требуется 3D художник(моделер) + сборщик локаций и сцен в Maya. Работа в офисе г. Санкт Петербург, на постоянной основе.

Требования:

1. Хорошее знание Maya.

2. Умение быстро и качественно делать UV в любой программе - Maya, Unfold3d, 3d Layout и т.д.

3. Желательно умение работать с редактором Reference editor (Maya).

4. Пунктуальность, неконфликтность, умение работать в коллективе и желание обучаться.

Наличия опыта работы на постоянно основе – не обязательно.

Большим плюсом будет наличие художественного образования.

Обязанности:

Сборка локаций и сцен в Maya.

1. Моделинг объектов по скетчам, при необходимости с доработкой «из головы».

2. Создание UV развертки.

3. Сборка локаций.

4. Сборка сцен.

Заработная плата – сдельная, все подробности при встрече.

Высылайте Ваше резюме и портфолио на e-mail:

[email protected] и копию [email protected]