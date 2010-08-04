Художник в векторе (!работа в офисе в Донецке)

$1000
АнимацияЗакрытнет заявок136 просмотров
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В новый проект по разработке игр для социальных сетей успешной инвестиционной интернет-компании в Донецке требуется:

Художник для создания векторной и растровой графики (РАБОТА В ОФИСЕ, полный рабочий день)

Задачи:

- Создание векторной графики для компьютерных игр. Направление, архитектура, интерьеры, персонажи.

- Создание растровой графики - иконки, фоновые изображения.

Необходимо:

- Уверенное знание Flash в разрезе создания графики.

- Умение рисовать от руки.

- Умение следовать заданной стилистике, придумывая запоминающийся дизайн объектам и персонажам.

Желательно:

- Опыт работы в игровой индустрии.

- Знание графических пакетов Photoshop, Corel Draw, Illustrator.

- Навыки создания анимации в Flash`е.

Что Вас приятно удивит:

- конкурентоспособная зарплата;

- интересный проект;

- команда профессионалов.

С радостью отвечу на все вопросы:

Юлия Паценкова

cell (093) 337 24 78, (067) 712 74 62

skype julia.patsenkova

Присылайте резюме с портфолио на people.indigo (at) gmail.com

13 лет назад
it-indigo
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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