Flash-художник

$1500
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В отдел по разработке казуальных и социальных игр требуется креативный и продуктивный flash-художник.

Требования:

Свободное владение Flash, Adobe Photoshop

Опыт создания концептов персонажей, объектов, окружения

Навык работы на графическом планшете

Аккуратность, способность к детальной проработке

Креативность

Владение flash-анимацией

Опыт дизайна UI (интерфейсов)

Опыт работы в игровой индустрии

Любовь к казуальным и социальным играм

Обязанности:

Разработка графики и дизайна для социальных игр

В заданной стилистике отрисовывать в векторе локации, объекты, персонажей

Создавать удобные интерфейсы (иконки, меню, кнопки)

Для персонажей создавать наборы анимаций

Условия:

Работа в офисе 5 дней в неделю (офис м.Дмитровская)

Творческий коллектив, интересные задачи

Заработная плата 30000-50000 руб.

13 лет назад
russobit-m
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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