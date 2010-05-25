Поиск флешера

$1000
АнимацияЗакрыт1 заявка161 просмотр
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Компания ищет квалифицированного флешер дизайнера, для написания игр.

Требования:

иметь в голове виденье и методику разработку,

уметь работать в команде

Качества :

аналитический склад ума

целеустремленность.

Принимаются обращения только из Киева.

14 лет назад
seo-studio2005
Эдуард 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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