Поиск флешера

Проект "Английский XXI век" приглашает на работу художников-мультипликаторов для сознания анимационной видеопродукции (рисованной анимации). Требование к кандидату: - Наличие портфолио. - Умение рисовать. - Навыки работы в графических редакторах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания ищет квалифицированного флешер дизайнера, для написания игр.
Требования:
иметь в голове виденье и методику разработку,
уметь работать в команде
Качества :
аналитический склад ума
целеустремленность.
Принимаются обращения только из Киева.
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