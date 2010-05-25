Поиск флешера

Требуются фрилансеры в сфере анимации для постоянного сотрудничества (архитектурная анимация, анимация дтп, анимация персонажей). Если у вас будет интерес к сотрудничеству, пожалусто вышлите линки с вашими работами в demo reel нам на e-mail: [email protected]