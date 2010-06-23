Художник-мультипликатор

Приглашаем на работу flash-аниматора (Симферополь, Киев) Мы ищем увлеченных людей, желающих учиться и профессионально расти. Требования: -знание на профессиональном уровне Flash и Photoshop; -Владение Flash и ActionScript 3(2); -опыт работы от 2 лет; -обязательно наличие портфолио; -готовность выполнить тестовое задание Условия: -молодой , ...