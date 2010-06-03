Требуется дизайнер широкого профиля.

Что нужно уметь:

2D/3D Графика Анимация

Полиграфия (листовки, буклеты)

Наружка (баннеры 3x6)

Обязательно

- Быстрый неограниченный доступ в интернет

- Skype

- 100% возможность связаться во время рабочего дня с 10 до 18

Программы которые надо знать обязательно:

AfterEffects

Любая программа для видео-монтажа

Photoshop

CorelDraw или Illustrator

Основные задачи будут по анимации в 2D

Обязательно укажите З/П на которую Вы расчитываете и где посмотреть ваше портфолио.

Могу дать тестовое задание...