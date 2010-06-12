Проект "Английский XXI век" приглашает на работу художников-мультипликаторов для сознания анимационной видеопродукции (рисованной анимации). Требование к кандидату: - Наличие портфолио. - Умение рисовать. - Навыки работы в графических редакторах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется флешер для анимации дизайн макетов.
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