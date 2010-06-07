Удалённый дизайнер со знанием флeш

Что нужно уметь: 2D/3D Графика Анимация Полиграфия (листовки, буклеты) Наружка (баннеры 3x6) Обязательно - Быстрый неограниченный доступ в интернет - Skype - 100% возможность связаться во время рабочего дня с 10 до 18 Программы которые надо знать обязательно: AfterEffects Любая программа для видео-монтажа Photoshop CorelDraw или Illustrator Основные ...