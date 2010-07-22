Требуется Flash аниматор для мультфильма

Требуется Flash художник/аниматор для работы над игровым проектом подобным http://farmer.vkontakte.ru/ (Ферма) Работа над графикой будет включать в себя: объекты фона ( грядки, декор и т.д.), животные с анимациями, дизайн интерфейса, спецэффекты. Опыт подобной работы обязателен. Оплата - сдельная, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
1. Анимация в Adobe Flash
2. Умение рисовать от руки
3. Умение рисовать раскадровки
4. Знание классической рисованной анимации
5. Обязательно наличие портфолио (примеры анимаций)
6. Проживание в Санкт-Петербурге
Примеры мультифльмов необходимого уровня качества:
http://www.youtube.com/watch?v=8KWcdiIMfWE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=sroV3tpIWSY&feature=player_embedded
Оплата сдельная.
Писать можно на [email protected]
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