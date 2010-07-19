Требуется Flash художник/аниматор для работы над игровым проектом подобным http://farmer.vkontakte.ru/ (Ферма)

Работа над графикой будет включать в себя: объекты фона ( грядки, декор и т.д.), животные с анимациями, дизайн интерфейса, спецэффекты.

Опыт подобной работы обязателен.

Оплата - сдельная, за выполненную работу.

В комментариях обязательно указывайте расценки ваших работ за рисунки, иллюстрации и анимацию.

Ждем Ваши резюме и примеры работ на [email protected]

В примерах работ желательно иметь не только статические объекты/фоны, но и анимированные объекты, очень желательно - персонажи или спецэффекты.