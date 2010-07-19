Требуется Flash-Дизайнер-Программист Требования: Отличное знание AdobeFlash Чувство дизайна, стиля Желательно соответствующее образование Портфолио Исполнительность Постоянная доступность Условия: Удаленная работа Достойная оплата труда Опишите насколько Вы совершенны, в области программирования на Flash на сколько серьезные задачи сможете выполнить, и какие доводилось выполнять
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Flash художник/аниматор для работы над игровым проектом подобным http://farmer.vkontakte.ru/ (Ферма)
Работа над графикой будет включать в себя: объекты фона ( грядки, декор и т.д.), животные с анимациями, дизайн интерфейса, спецэффекты.
Опыт подобной работы обязателен.
Оплата - сдельная, за выполненную работу.
В комментариях обязательно указывайте расценки ваших работ за рисунки, иллюстрации и анимацию.
Ждем Ваши резюме и примеры работ на [email protected]
В примерах работ желательно иметь не только статические объекты/фоны, но и анимированные объекты, очень желательно - персонажи или спецэффекты.
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