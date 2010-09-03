3D Аниматор (персонажная анимация)

Крупная мультимедийная компания

Суть работы: анимирование персонажей игры, кат-сцены, лип-синк, работа с данными .(Maya, Source's Model Viewer/Phase Poser)

Требования:

Опыт создания трехмерной персонажной анимации (Маya/Max/XSI),

опыт работы в игровой индустрии (или большое желание работать в ней),

понимание технических нюансов трехмерной анимации,

наличие портфолио - обязательно!

опытный пользователь ПК

Приветствуются:

Опыт работы с анимацией для игры жанра TPS/FPS,

опыт работы с данными motion capture (mocap),

понимание процессов разработки игр,

участие в разработке минимум одной вышедшей игры,

увлеченность играми жанра TPS/FPS,

знание английского языка (чтение),

высшее образование (профильное)

Условия: Работа в офисе (М. Дмитровская), фиксированный оклад от 50 000 руб. и выше - по результатам собеседования, возможность работы в высокопрофессиональном и творческом коллективе, интересные задачи, личностный рост.

Работа требует проживания в Москве, рассматриваются кандидаты из других городов. Внимание: удалённые варианты сотрудничества не рассматриваются.

Коротко о проекте:

"POSTAL 3 - экшн с видом от третьего лица для PC/Xbox 360. Игра разрабатывается Akella/TM Studios в тесном сотрудничестве с Running With Scissors на технологии "Source Engine" от Valve corp (Half Life 2). Выход игры запланирован на четвертый квартал 2010 года.

Не забывайте указать название вакансии в теме письма. Резюме размещайте в теле письма.

Связь по [email protected] или по телефону (495) 710-80-66, доб.114, Маркович Евгения