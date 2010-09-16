На долговременную работу требуются аниматоры рисовать мультяшную анимацию в векторе. skype: vladimirweb13 skype: web-solution
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Java Swing специалист с опытом Animation для УДАЛЕННОЙ, ПОСТОЯННОЙ FULL-TIME работы.
Рабочий день с 16.00 до 24.00 по украинскому времени.
Хроший английский обязателен!
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