Flash developer

Студия компьютерной анимации «Петербург» (проект СМЕШАРИКИ и другие уникальные проекты в области анимации) объявляет набор на курсы ХУДОЖНИКОВ-АНИМАТОРОВ. Требования к кандидату: Возраст до 30 лет. Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно). Желательно знание Flash Условия: Срок ...
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Ищем флешера для постоянной работы, но не на полный рабочий день. Т.е фрилансера, который будет всегда на подхвате в случае необходимости. Посредникам, фирмам и т.д посьба не беспокоить, ищем прямого исполнителя без права передавать работу 3м лицам.
Заявки жду в виде:
- ссылка на самую лучшую вашу работу
- желаемый почасовой рейт
- рисуете ли вы сами или вам нужен дизайнер?
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