Flash developer

Ищем флешера для постоянной работы, но не на полный рабочий день. Т.е фрилансера, который будет всегда на подхвате в случае необходимости. Посредникам, фирмам и т.д посьба не беспокоить, ищем прямого исполнителя без права передавать работу 3м лицам.

Заявки жду в виде:

- ссылка на самую лучшую вашу работу

- желаемый почасовой рейт

- рисуете ли вы сами или вам нужен дизайнер?