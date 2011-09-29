Студия компьютерной анимации «Петербург» (проект СМЕШАРИКИ и другие уникальные проекты в области анимации) объявляет набор на курсы ХУДОЖНИКОВ-АНИМАТОРОВ.

Требования к кандидату:

Возраст до 30 лет.

Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно).

Желательно знание Flash

Условия:

Срок обучения 3 месяца

Занятия с 09.00 до 15.00 с понедельника по пятницу

Место расположения: ст. метро «Петроградская»

Для поступления необходимо:

Предоставить свои графические работы

Выполнить четыре тестовых задания

После успешного окончания курсов возможно трудоустройство

Присылайте Ваши графические работы и рассказ о себе в свободной форме по адресу [email protected]. В теме письма указывайте: ХУДОЖНИК-АНИМАТОР

По всем вопросам звоните: 8-904-336-59-97 – преподаватель курсов Вера Борисовна Таранова