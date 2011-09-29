Требуется Java Swing специалист с опытом Animation для УДАЛЕННОЙ, ПОСТОЯННОЙ FULL-TIME работы. Рабочий день с 16.00 до 24.00 по украинскому времени. Хроший английский обязателен!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Студия компьютерной анимации «Петербург» (проект СМЕШАРИКИ и другие уникальные проекты в области анимации) объявляет набор на курсы ХУДОЖНИКОВ-АНИМАТОРОВ.
Требования к кандидату:
Возраст до 30 лет.
Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно).
Желательно знание Flash
Условия:
Срок обучения 3 месяца
Занятия с 09.00 до 15.00 с понедельника по пятницу
Место расположения: ст. метро «Петроградская»
Для поступления необходимо:
Предоставить свои графические работы
Выполнить четыре тестовых задания
После успешного окончания курсов возможно трудоустройство
Присылайте Ваши графические работы и рассказ о себе в свободной форме по адресу [email protected]. В теме письма указывайте: ХУДОЖНИК-АНИМАТОР
По всем вопросам звоните: 8-904-336-59-97 – преподаватель курсов Вера Борисовна Таранова
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