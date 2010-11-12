Flash-иллюстратор

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Требования к кандидату:

- Возраст от 20 лет

- Опытный пользователь ПК

- Необходимые навыки работы в графических средах: Flash, Photoshop обязательно, Illustrator, CorelDraw желательно

- Желательно умение пользоваться графическим планшетом

- Опыт создания рекламных баннеров в Интернете (Flash)

- Опят создания интерфейсов для сайтов, компьютерных игр и пр.

- Опыт в верстке графического и текстового контента

- Опыт работы на аналогичной позиции от двух лет (желательно в рекламных компаниях)

Основные обязанности:

- создание графического контента для сайта www.smeshariki.ru

Условия:

- з/п на испытательный срок от 20000 руб., после испытательного срока от 25 000 руб.

- испытательный срок 1-3 месяца

Резюме присылать на адрес: [email protected]

13 лет назад
snellman
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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