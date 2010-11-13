Аниматор Flash

Студия компьютерной анимации «Петербург» (проект СМЕШАРИКИ и другие уникальные проекты в области анимации) объявляет набор на курсы ХУДОЖНИКОВ-АНИМАТОРОВ. Требования к кандидату: Возраст до 30 лет. Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно). Желательно знание Flash Условия: Срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Опыт работы в игровой индустрии.
Опыт создания анимации для браузерных игр, эффектов для боя, игрового пространства
Обязательно наличие портфолио
Плюсом является
Опыт flash-программирования(Adobe Flash CS3+, Action Script 3, Adobe After Effects желательно)
Обязанности:
Создание анимационных эффектов для браузерных игр
наличие портфолио обязательно. Также будет тестовое задание.
- Похожие заказы
- Анимациянет заявокЗакрыт12 лет назад
Требования к кандидату: - Возраст от 20 лет - Опытный пользователь ПК - Необходимые навыки работы в графических средах: Flash, Photoshop обязательно, Illustrator, CorelDraw желательно - Желательно умение пользоваться графическим планшетом - Опыт создания рекламных баннеров в Интернете (Flash) - Опят ...Закрыт13 лет назад
Требования к кандидату: - Возраст от 20 лет - Опытный пользователь ПК - Необходимые навыки работы в графических средах: Flash обязательно, Illustrator, CorelDraw желательно - Желательно умение пользоваться графическим планшетом - Опыт создания рекламных баннеров ...Закрыт13 лет назад
Требуется Java Swing специалист с опытом Animation для УДАЛЕННОЙ, ПОСТОЯННОЙ FULL-TIME работы. Рабочий день с 16.00 до 24.00 по украинскому времени. Хроший английский обязателен!Анимация1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день, Ищем в нашу команду Flash дизайнера. Обязательно с портфолио. Пишите обсудим.Анимация9 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем флешера для постоянной работы, но не на полный рабочий день. Т.е фрилансера, который будет всегда на подхвате в случае необходимости. Посредникам, фирмам и т.д посьба не беспокоить, ищем прямого исполнителя без права передавать работу ...Анимация8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Крупная мультимедийная компания <Акелла> - издатель и разработчик компьютерных игр, объявляет дополнительный набор на должность 3D Аниматора (аниматор трехмерной графики) на полный рабочий день на проект Postal 3. Суть работы: анимирование персонажей игры, кат-сцены, лип-синк, работа ...Закрыт13 лет назад
На долговременную работу требуются аниматоры рисовать мультяшную анимацию в векторе. skype: vladimirweb13 skype: web-solutionАнимация7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
В новый проект по разработке игр для социальных сетей успешной инвестиционной интернет-компании в Донецке требуется: Художник для создания векторной и растровой графики (РАБОТА В ОФИСЕ, полный рабочий день) Задачи: - Создание векторной графики для компьютерных игр. Направление, ...Закрыт13 лет назад
Требования: 1. Анимация в Adobe Flash 2. Умение рисовать от руки 3. Умение рисовать раскадровки 4. Знание классической рисованной анимации 5. Обязательно наличие портфолио (примеры анимаций) 6. Проживание в Санкт-Петербурге Примеры мультифльмов необходимого уровня качества: ...Анимация4 заявкиЗакрыт13 лет назад