Ищем художников

Магазин аксессуаров IБутик,в котором ищет графических художников с целью создания авторской, эксклюзивной линейки чехлов для iPhone.

С 1 августа помимо продажи чехлов от производителей (Китай, Америка) будет запущен проект продажи авторских чехлов, чей дизайн должен быть разработан конкретными художниками.

Продажа будет осуществляться через интернет-магазин и магазины-автоматы в торгово-развлекательных комплексах.

Для художников мы предлагаем следующие условия сотрудничества:

- 10 % от продаж

- указание авторства дизайна на сайте и в других источниках

- упоминание авторов в СМИ, участие авторов в рекламных и пиар акциях проекта

- участие в он-лайн и офф-лайн выставках соответственной тематики (в перспективе)

- заключение контракта, в котором описан как процент от продаж автора, так и эксклюзивные права компании на использование изображений, предоставленных им для проекта.

- взаимодействие с ответственными, приятными, молодыми, в меру безумными людьми.

Для того, чтобы стать одним из авторов линейки Вам необходимо:

Скинуть мне ссылку на свои работы.

При минимальном совпадении взглядов на мир мы продолжим взаимодействие, и я немедленно вышлю Вам письмо с Т.З. для создания эскизов.

Всю информацию о компании Вы можете найти на нашем сайте: http://www.ibutik.ru