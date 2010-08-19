Ищем художников

Детские журналы приглашают к сотрудничеству художников. Надо рисовать разукрашки. Сотрудничество постоянное. Ежемесячно надо оформлять в черно белом варианте 17 страниц А-5 или ...
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Магазин аксессуаров IБутик,в котором ищет графических художников с целью создания авторской, эксклюзивной линейки чехлов для iPhone.
С 1 августа помимо продажи чехлов от производителей (Китай, Америка) будет запущен проект продажи авторских чехлов, чей дизайн должен быть разработан конкретными художниками.
Продажа будет осуществляться через интернет-магазин и магазины-автоматы в торгово-развлекательных комплексах.
Для художников мы предлагаем следующие условия сотрудничества:
- 10 % от продаж
- указание авторства дизайна на сайте и в других источниках
- упоминание авторов в СМИ, участие авторов в рекламных и пиар акциях проекта
- участие в он-лайн и офф-лайн выставках соответственной тематики (в перспективе)
- заключение контракта, в котором описан как процент от продаж автора, так и эксклюзивные права компании на использование изображений, предоставленных им для проекта.
- взаимодействие с ответственными, приятными, молодыми, в меру безумными людьми.
Для того, чтобы стать одним из авторов линейки Вам необходимо:
Скинуть мне ссылку на свои работы.
При минимальном совпадении взглядов на мир мы продолжим взаимодействие, и я немедленно вышлю Вам письмо с Т.З. для создания эскизов.
Всю информацию о компании Вы можете найти на нашем сайте: http://www.ibutik.ru
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