Поиск дизайнера на удаленную работу

Иллюстрации и РисункиЗакрыт57 заявок726 просмотров
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Добрый день!

Компания ищет дизайнера на удаленную работу.

Оплата сдельная. Постоянные заказы.

Подробности условий работы вышлем на почту.

От Вас в письме укажите: город проживания, среднее время нахождения в онлайне, опыт работы и имя.

С уважением,

Мангустио

13 лет назад
Mangustio
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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