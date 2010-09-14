2D Художник

Cтудия рассмотрит портфолио художников-витражистов, (Техника Тиффани) для удаленной работы над эскизами, идеями. Письма шлите по адресу [email protected] (с пометкой "Вакансия") Дамы и Господа! Рассмотрим портфолио ТОЛЬКО художников-витражистов!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прочная академическая база в области создания эскизов и иллюстраций, владение техникой ручного рисунка;
• Ясное представление принципов анимации;
• Профессиональный уровень владения Photoshop (или Illustrator, Corel Draw, другим программным продуктом для работы с изображениями);
• Навыки работы с пиксельной графикой (владение техникой работы в низком расширении, со спрайтами, пиктограммами и web-дизайн).
Описание работы: Входя в состав отдела художников, ваша задача будет заключаться в создании графического продукта. Проекты будут касаться дизайна и иллюстрации обоев для рабочего стола, работы в области создания видео игр для социальных сетей
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