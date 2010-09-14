2D Художник

Прочная академическая база в области создания эскизов и иллюстраций, владение техникой ручного рисунка;

• Ясное представление принципов анимации;

• Профессиональный уровень владения Photoshop (или Illustrator, Corel Draw, другим программным продуктом для работы с изображениями);

• Навыки работы с пиксельной графикой (владение техникой работы в низком расширении, со спрайтами, пиктограммами и web-дизайн).

Описание работы: Входя в состав отдела художников, ваша задача будет заключаться в создании графического продукта. Проекты будут касаться дизайна и иллюстрации обоев для рабочего стола, работы в области создания видео игр для социальных сетей