annsmall_human

Анна Смоленко annsmall_human

 
39 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Лучшие вакансии в Харькове

  • PHP developer with wordpress

    Требования к кандидату Знания PHP4, PHP5,JavaScript, Ajax, CSS, HTML опыт работы от 1 года Знание и опыт работы с MySQL или другой DBMS Знание и опыт работы Wordpress Дополнительно приветствуются: • Хорошие коммуникационные навыки • Опыт работы с зарубежными заказчиками • Английский

    PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Senior QA

    Хороший разговорный английский и опытом автоматизированного тестирования. Позиция номинально с 1 сентября, заапрувлена. то есть тербования такие: Обязательно - свободный разговорный английский, опыт работы QA/тестером более 3-х лет, опыт автоматизированного тестирования от полугода, опыт самостятельного написания всей ...

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2D Художник

    Прочная академическая база в области создания эскизов и иллюстраций, владение техникой ручного рисунка; • Ясное представление принципов анимации; • Профессиональный уровень владения Photoshop (или Illustrator, Corel Draw, другим программным продуктом для работы с изображениями); • Навыки работы с ...

    IllustratorPhotoshop
    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад