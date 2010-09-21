annsmall_human

Требования к кандидату Знания PHP4, PHP5,JavaScript, Ajax, CSS, HTML опыт работы от 1 года Знание и опыт работы с MySQL или другой DBMS Знание и опыт работы Wordpress Дополнительно приветствуются: • Хорошие коммуникационные навыки • Опыт работы с зарубежными заказчиками • Английский