annsmall_human

Требования к кандидату Знания PHP4, PHP5,JavaScript, Ajax, CSS, HTML опыт работы от 1 года Знание и опыт работы с MySQL или другой DBMS Знание и опыт работы Wordpress Дополнительно приветствуются: • Хорошие коммуникационные навыки • Опыт работы с зарубежными заказчиками • Английский
Анна Смоленко annsmall_humanannsmall_human
39 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Хороший разговорный английский и опытом автоматизированного тестирования. Позиция номинально с 1 сентября, заапрувлена. то есть тербования такие: Обязательно - свободный разговорный английский, опыт работы QA/тестером более 3-х лет, опыт автоматизированного тестирования от полугода, опыт самостятельного написания всей ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Прочная академическая база в области создания эскизов и иллюстраций, владение техникой ручного рисунка; • Ясное представление принципов анимации; • Профессиональный уровень владения Photoshop (или Illustrator, Corel Draw, другим программным продуктом для работы с изображениями); • Навыки работы с ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт13 лет назад