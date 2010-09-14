Требуется QA-аналитик на постоянную удаленную работу на полный рабочий день. Необходимая квалификация: - опыт работы QA аналитиком в тестировании web-порталов, как корпоративных, так и mass-market - умение находить логические проблемы в приложении, способность разобраться, что приложение должно уметь ...