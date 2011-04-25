Тестировщик ПО (QA)

Компания заинтересова в тестировщике приложения. Приложение клиент-сервер состоинт из трех частей 1. Manager GUI приложения пример gui проверок. Add Player Delete ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Отличные знания операционных систем Windows XP и Vista
- Хорошее знание английского языка
- Хорошее знание одного из языков: Delphi, C++ или C#
- Базовые знания PHP и JavaScript
- Постоянный высокоскоростной доступ к Интернет
- Рабочий компьютер должен иметь не менее 3 ГБ памяти и жесткий диск размером не менее 500 ГБ для работы с виртуальными машинами
Обязанности:
- Тестирование программных продуктов под OS Windows XP SP1 и выше
- Тестирование веб сайта
- Техническая поддержка пользователей по электронной почте (не более 1-2 часов в день), работа с пользователями и программистами по устранению обнаруженных пользователями проблем
- Создание сценариев тестирования, работа с базой данных Bugzilla / Deskzilla
- Автоматизация тестирования
Условия работы:
- Постоянная, удаленная работа
- Полная ставка (8 часов в день)
- Почасовая оплата
- Отчетность (по эл. почте).
В случае приема Вас на работу, мы подпишем с Вами трудовой договор (на русском и на английском языках), необходимый нам для возможности оплаты Вашего труда, а Вам для официального статуса сотрудника компании.
Оплата от $1400 в месяц с возможностью значительного повышения.
Ваше подробное резюме высылайте по электронному адресу jobs (at) auslogics.com. Наш адрес в интернет: http://www.auslogics.com.
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