Тестировщик ПО (QA)

$2500
Тестирование ПОЗакрыт12 заявок734 просмотра
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Требования:

- Отличные знания операционных систем Windows XP и Vista

- Хорошее знание английского языка

- Хорошее знание одного из языков: Delphi, C++ или C#

- Базовые знания PHP и JavaScript

- Постоянный высокоскоростной доступ к Интернет

- Рабочий компьютер должен иметь не менее 3 ГБ памяти и жесткий диск размером не менее 500 ГБ для работы с виртуальными машинами

Обязанности:

- Тестирование программных продуктов под OS Windows XP SP1 и выше

- Тестирование веб сайта

- Техническая поддержка пользователей по электронной почте (не более 1-2 часов в день), работа с пользователями и программистами по устранению обнаруженных пользователями проблем

- Создание сценариев тестирования, работа с базой данных Bugzilla / Deskzilla

- Автоматизация тестирования

Условия работы:

- Постоянная, удаленная работа

- Полная ставка (8 часов в день)

- Почасовая оплата

- Отчетность (по эл. почте).

В случае приема Вас на работу, мы подпишем с Вами трудовой договор (на русском и на английском языках), необходимый нам для возможности оплаты Вашего труда, а Вам для официального статуса сотрудника компании.

Оплата от $1400 в месяц с возможностью значительного повышения.

Ваше подробное резюме высылайте по электронному адресу jobs (at) auslogics.com. Наш адрес в интернет: http://www.auslogics.com.

13 лет назад
auslogics
Юрий 
46 летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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