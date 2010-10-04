Удалённый Web-тестировщик

В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный тестировщик Web-приложений.

Обязательные навыки:

- общее представление о методиках тестирования и поддержания качества (регрессионное тестирование, use cases, автоматизированное тестирование, нагрузочное тестирование);

- общее представление о HTML, CSS, протокола HTTP, JS/AJAX, DOM моделях браузеров, и т.д.;

- умение настроить свою сеть, работать через прокси, базовые знания Linux (на уровне элементарных команд в терминале);

- технический английский.

Желательные навыки:

- представление об уязвимостях веб-проектов и методах проверки их присутствия;

- представление об автоматизированном тестировании (системные тесты Canoo, Selenium, юнит тесты PHPUnit);

- знакомство с PHP/MySQL, JS, ASP.NET, AJAX библиотеками

Описание проекта: Тестирование веб-приложений

Дата начала работ: ASAP

Оплата: $3-4 в час по итогам интервью и выполнения тестового задания

Длительность контракта: постоянная работа

Интенсивность работы: 20-40 часов в неделю.

Примечания: необходим выделенный безлимитный интернет, совмещение возможно.

Для участия в конкурсе по вакансии отправьте резюме на [email protected]. Заголовок письма: "Web tester".